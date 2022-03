Zelenski: Lumea nu vorbeşte despre Rusia, nu crede în viitorul ei. Vorbeşte despre noi La cateva ore dupa ce s-a adresat parlamentului britanic, presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a postat un nou video in social media cu un discurs in care saluta faptul ca SUA si Marea Britanie vor interzice importurile de petrol rusesc, spunand ca “va fi gasita o alta benzinarie”, informeaza The Guardian. “Fie Rusia respecta dreptul international si nu duce razboaie, fie nu va avea bani pentru a incepe razboaie. Se va gasi o alta benzinarie. Dar nu este vorba doar de bani. Interzicerea importurilor de petrol rusesc in SUA va slabi statul terorist din punct de vedere economic, politic si ideologic,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

