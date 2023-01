Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden a declarat luni ca nu va trimite avioane de lupta americane in Ucraina, chiar daca SUA continua sa intensifice asistența militara cu artilerie și tancuri.Intrebat de un reporter daca SUA vor trimite avioane F16 in Ucraina, Joe Biden a raspuns: „Nu”.Ucraina a cerut Occidentului…

- Miercuri, 25 ianuarie, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat ca anuntul SUA privind livrarea a 31 de tancuri Abrams 31 tarii sale este ”un pas important pe calea spre victorie”, transmite Reuters . Presedintele SUA, Joe Biden a notat, facand anuntul, ca nu este o ”amenintare ofensiva…

- „Suntem uniți, Statele Unite și Europa, in ciuda așteptarilor Rusiei. Forțele ucrainene iși apara teritoriile și se pregatesc pentru alte ofensive, au nevoie de noi capacitați de lupta pentru a se apara in fața Rusiei pe termen lung. La recomandarea secretarului Aparari, Austin, SUA trimit 31 de tancuri…

- Ucraina a cerut luni excluderea Rusiei din ONU, la peste zece luni de la inceperea invaziei trupelor ruse, o cerere cu sanse reduse de succes, Moscova avand drept de veto in Consiliul de Securitate al ONU, relateaza AFP. „Ucraina cere statelor membre ale ONU (…) sa priveze Federatia Rusa de statutul…

- Dmitri Medvedev, actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate din Rusia și unul dintre cei mai loiali locotenenți ai dictatorului de la Moscova, face noi afirmații acuzatoare la adresa Occidentului, in stilul care i-a devenit caracteristic in ultima perioada. Intr-un articol publicat in ziarul…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a replicat cu o amenințare dupa ce, prezent la reuniunea NATO de la București, ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a cerut din nou sisteme avansate de aparare antiaeriana, menționand printre altele și sistemul avansat Patriot,…

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele interimar al Consiliului de Securitate al Rusiei, a susținut pe 2 noiembrie ca sabotorii „galben-albaștri” care se opun politicii de stat ruse cu privire la invazia Ucrainei au inceput sa opereze in Rusia, comitand atacuri teroriste, noteaza kyivindependent.…

- Coreea de Nord ''furnizeaza intr-o maniera disimulata un ajutor razboiului dus de Rusia contra Ucrainei'', a acuzat miercuri coordonatorul pentru comunicatii strategice al Consiliului de Securitate Nationala al Casei Albe, John Kirby, potrivit AFP, preluata de Agerpres.