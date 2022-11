Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis marti americanilor „sa mentina o unitate de neclintit” pana la „restabilirea pacii” in Ucraina, in contextul in care marti au loc alegeri cruciale la jumatate de mandat in SUA, al caror rezultat ar putea afecta sprijinul Washingtonului pentru Kiev,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski solicita ONU sa adopte un plan in cinci puncte pentru pacea in Ucraina. Peste 1.300 de persoane au fost arestate in Rusia, in contextul mitingurilor declanșate impotriva ordinului de mobilizare militara emis miercuri de Vladimir Putin.

- Australia nu va interzice turistilor rusi sa intre in tara ca parte a sanctiunilor impuse Rusiei din cauza razboiului din Ucraina, a declarat ministrul Apararii Richard Marles, conform abc.net.au. De la inceputul conflictului, Australia a sanctionat sute de indivizi si entitati ruse. De asemenea, a…

- Operatiunile la centrala nucleara ucraineana Zaporojie, aflata sub controlul fortelor ruse, au fost oprite complet, a anuntat duminica Energoatom, operatorul ucrainean al centralei (ZNPP), transmite Reuters. Energoatom a informat ca unitatea sase a fost deconectata de la reteaua de alimentare cu energie…

- Primarii oraselor Marsilia, Lyon, Atena, Florenta, Helsinki, Oslo, Riga si Tirana au vizitat vineri Kievul si au ratificat un memorandum de intelegere in prezenta presedintelui Volodimir Zelenski "pentru o reconstructie durabila a oraselor ucrainene", informeaza AFP.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat pe soldații ruși care trag asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa sau o folosesc ca baza de tragere ca sunt acum o „ținta speciala” pentru forțele Kievului. La inceputul razboiului din Ucraina, trupele rusești au preluat controlul asupra…