- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis ca face totul pentru a forma o arhitectura de securitate militara, politica si juridica pentru Ucraina, care va functiona pe termen lung, garantand pacea poporului ucrainean si a cerut populatiei sa nu se apropie de obiectele militare ale armatei…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat, marti, ca l-a informat pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, intr-o conversatie telefonica, despre situatia de pe front si i-a cerut inasprirea sanctiunilor impotriva Rusiei. „Am continuat dialogul cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron.…

- Suntem in ziua cu numarul 174 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Ministrul rus al Apararii a avut o convorbire telefonica cu secretarul general ONU despre condițiile pentru funcționarea in siguranța a centralei nucleare Zaporojie, in timp ce președintele ucrainean indeamna lumea sa reziste…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca durata razboiului depinde direct de pierderile pe care le va suferi Rusia, acesta fiind principalul lucru la care ar trebui sa se gandeasca toti cei care ajuta țara sa. ”Este nevoie de mai multe lupte, este nevoie de mai multe rezultate pentru a convinge”,…

- Marti, 28 iunie, la incheierea summitului G7 din Germania, presedintele Franței, Emmanuel Macron s-a pronuntat impotriva desemnarii Rusiei ca ”stat finantator al terorismului”, asa cum ceruse omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite AFP cu referire la Agerpres.ro . „Nu avem nevoie de nicio…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, a dat un interviu la bordul trenului cu care a parasit Kievul in care a vorbit despre situația in care se afla Ucraina și despre viitorul acestui conflict. Acesta a subliniat ca daca ucrainenii iși vor propune sa ”zdrobeasca Rusia” nu vor avea niciodata parte de…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat din nou, joi dupa-amiaza, intr-un discurs rostit prin videoconferinta in Parlamentul Letoniei, initiativele privind negocieri de pace care in opinia sa ar avantaja Rusia. „Exista oameni, iar multi dintre ei sunt printre cei mai puternici ai acestei…