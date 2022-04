Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost invitat sa se adreseze romanilor prin intermediul Parlamentului. In discursul sau, președintele ucrainean l-a comparat pe Vladimir Putin cu Nicolae Ceaușescu, impotriva caruia „și poporul roman s-a ridicat și s-a aparat”. Zelenski le-a aratat romanilor imaginile de groaza din orașul Bucha, cu ucrainenii morți și legați, lasați pe strada […] The post Zelenski le-a vorbit romanilor despre Ceaușescu, in comparație cu Vladimir Putin: „Și poporul roman s-a ridicat și s-a aparat!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…