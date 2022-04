Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a laudat, in a 58-a zi de razboi, care corespunde cu Vinerea Mare, pe voluntarii și medicii care s-au pus in slujba țarii, de cand a inceput invazia rusa din Ucraina, potrivit Ukrinform . Declarația a fost facuta de președintele ucrainean intr-un videoclip postat pe Instagram, relateaza un corespondent Ukrinform. „A 58-a zi de cand am inceput lupta. Vinerea Mare. De obicei, nimeni nu lucreaza in aceasta zi. Cu excepția eroilor noștri. Aparatorii noștri, voluntarii noștri, medicii noștri – trebuie sa lucreze, in timp ce apara lucrurile sacre: pamantul…