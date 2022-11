Stiri pe aceeasi tema

- La finalul summitului dedicat intaririi Flancului Estic al NATO, sustinerii Ucrainei si Republicii Moldova, președintele Klaus Iohannis, aflat in Lituania, a susținut o declarație de presa comuna cu omologii din Lituania, Gitanas Nauseda, Letonia, Egils Levits, si Polonia, Andrzej Duda.

- 10 milioane de ucraineni au ramas fara energie electrica dupa noul val de atacuri al Rusiei. Zeci de persoane au fost ucise de rachete. In acest context, alimentarea cu energie electrica a devenit o problema tot mai mare pentru Ucraina. Oficialii ucraineni avertizeaza ca oricand exista riscul unei pene…

- Președintele american a evocat traiectoria proiectilului pentru a motiva dubiile sale, scrie Le Monde . „Este improbabil potrivit traiectoriei sa se fi tras din Rusia. Dar o sa vedem”, a declarat președintele american, Joe Biden, miercuri, la finalul unei reuniuni de urgența la care au participat liderii…

- Lotul de gimnastica „Olimpic Argeș Gym” al Centrului Cultural Pitești va participa la Turneul Internațional ,,IAȘI TROPHY”2022, in perioada 7-9 octombrie 2022. Lotul piteștean va fi compus din 10 gimnaste. La aceasta competiție internaționala participa cele mai bune gimnaste, la individual și ansamblu,…

- Importanta Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in calitate de garant al securitatii nationale a crescut cu 11 puncte procentuale in decurs de un an in perceptia publica din 14 tari europene si nord-americane, potrivit unui studiu anual al German Marshall Fund (GMF), publicat joi, informeaza…

- Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Romania a sprijinit toate pachetele de sanctiuni impotriva Rusiei, insa a afirmat ca este inoportun sa se discute despre noul pachet in faza de pregatire, informeaza AGERPRES . „Noi am sprijinit toate pachetele de sanctiuni si trebuie sa stiti ca ele nu se bazeaza…

- Peste 50 de nave de razboi NATO si-au unit fortele intr-unul dintre cele mai ample exercitii maritime europene ce simuleaza un razboi contra Rusiei lui Vladimir Putin. La exercitiul Dynamic Mariner 22, gazduit de Turcia participa puscasi marini din 12 state membre NATO. In total, 50 de nave de razboi…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis sambata un mesaj la implinirea a 31 de ani de la proclamarea Independentei Republicii Moldova, afirmand ca, in toata aceasta perioada, ”Romania a fost alaturi de fratii de peste Prut, de guvernele de la Chisinau, incercand sa ajute la dezvoltarea institutionala, economica…