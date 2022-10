Stiri pe aceeasi tema

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri crearea unui "tribunal special" pentru a urmari liderii politici și militari ruși, pentru rolul lor in invazia Ucrainei, scrie CNN, informeaza Mediafax.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a aprobat o decizie adoptata de Consiliul de Securitate și Aparare Naționala de la Kiev ca raspuns la "incercarea Rusiei de a anexa teritorii ale Ucrainei".

Rusia are agenți in sectorul de aparare al Ucrainei care transmit informații Moscovei și permit Rusiei sa anticipeze mișcarile ucrainene pe campul de lupta, a declarat joi reprezentantul președintelui Volodimir Zelenski in parlamentul ucrainean, citat de Reuters, relateaza Mediafax.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan crede ca, daca conflictul va fi rezolvat, Ucraina iși va putea lua inapoi teritoriile. Liderul turc și-a exprimat luni aceasta opinie intr-un interviu acordat postului american de televiziune PBS.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a dedicat discursul sau de duminica, din ziua de razboi cu numarul 200, aparatorilor Ucrainei, el multumindu-le tuturor celor din armata, de la infanterie pana la fortele aeriene, fortele navale si serviciile de informatii.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus joi oficialilor guvernamentali sa nu mai vorbeasca cu reporterii despre tacticile militare ale Kievului impotriva Rusiei, spunand ca astfel de remarci sunt "iresponsabile", potrivit Reuters.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, afirma ca noul procuror general al Ucrainei, Andrii Kostin, este "o persoana cinstita, profesionista", care "stie cum sa lucreze sistematic". "Societatea considera ca asigurarea tuturor celor necesare pentru ca Rusia sa fie facuta responsabila pentru razboi

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a inlocuit un important comandant militar in estul Ucrainei in urma pierderilor teritoriale majore suferite in fata Rusiei, relateaza dpa.