- Marele maestru rus Garry Kasparov, opozant al Kremlinului, afirma intr-un articol de opinie publicat de Kiev Post ca foștii președinți americani Barack Obama și Donald Trump au „vandut” Ucraina pe tabla de șah a lumii și ca actualul lider de la Casa Alba negociaza cu rușii pe la spatele Ucrainei.In…

- Presedintele rus Vladimir Putin „a pierdut deja razboiul” in Ucraina, a afirmat joi omologul sau american Joe Biden, susținand ca se asteapta ca Moscova sa fie impinsa sa negocieze de contraofensiva ucraineana, relateaza AFP. „Putin deja a pierdut razboiul”, a declarat Biden in cadrul unei conferinta…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat, intr-un interviu pentru CNN, ca Ucraina nu este inca pregatita pentru aderarea la NATO. Liderul de la Casa Alba spune ca razboiul pe care Rusia il poarta impotriva țarii vecine trebuie sa se termine inainte ca Alianța sa ia in considerare o eventuala…

- Premierul italian Giorgia Meloni a fost invitata, luni, de catre președintele american Joe Biden la Washington in luna iulie, potrivit unui anunț al Casei Albe. „Presedintele Biden a invitat-o pe primul ministru Meloni sa vina la Casa Alba in iulie”, se precizeaza in comunicat. Nu se spune, insa, și…

- Atunci cand președintele american Joe Biden a fost intrebat daca ar ușura procedurile pentru aderarea Ucrainei la NATO, el a spus categoric „nu", potrivit CNN. Liderul de la Casa Alba a precizat ca Ucraina trebuie sa respecte aceleași standarde ca celelalte țari care au aderat in trecut.„Nu. Pentru…