Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat pe republicanul Kevin McCarthy, șeful Camerei Reprezentanților a Congresului Statelor Unite(SUA), sa viziteze Kievul, in contextul in care nemultumirea se amplifica in randul conservatorilor americani in legatura cu ajutorul acordat Ucrainei, scrie AFP. „McCarthy trebuie sa vina aici pentru a vedea cum lucram, ce se intampla, ce a facut razboiul, cu ce lupta oamenii in prezent si cu cine se lupta. Si numai dupa aceea, sa va faceti o parere”, a adaugat Zelenski. Seful statului ucrainean s-a exprimat in cursul unui interviu acordat canalului…