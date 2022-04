Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier, criticat din cauza relatiilor pe care le-a intretinut in ultimii ani cu Rusia, a dezvaluit marti ca a propus sa efectueze o vizita in Ucraina impreuna cu alti sefi de stat, dar ca a fost respins de catre Kiev, relateaza AFP. Frank-Walter Steinmeier dezvaluie…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a reiterat duminica deplina solidaritate a tarii sale fata de Ucraina, dar in acelasi timp si-a avertizat conationalii ca ”vremurile grele” si consecintele economice ale invaziei ruse in Ucraina ”sunt abia la inceput”. ”Vor veni zile grele. Si trebuie sa fim…

- Ofensiva rusa in Ucraina „se impotmoleste”, in ciuda „distrugerilor pe care le provoaca zi dupa zi”, a declarat miercuri cancelarul german Olaf Scholz. „Adevarul este ca razboiul distruge Ucraina, dar, facand razboi, Putin distruge si viitorul Rusiei”, a afirmat Olaf Scholz in Bundestag, dand asigurari…

- Kievul era numit odinoara ”micul Berlin”, cu care se asemana ca ”deschidere, emotie, libertatea din parcuri, sinceritatea oamenilor,, cluburi si petreceri”, declara Zelenski. ”Acum Kievul este inchis. Este tacut si asteapta (sunetul unei) sirene de raid aerian care obliga oamenii sa se retraga in adaposturi”,…

- Ucraina a apelat la cancelarul german Olaf Scholz pentru ajutor in organizarea unei intalniri intre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, a informat agenția UNIAN.

- Germania opreste controversata conducta Nord Stream 2, ca o consecinta a incursiunii Rusiei in Ucraina. Anuntul a fost facut astazi de cancelarul german, Olaf Scholz, care a precizat ca situatia in acest moment este fundamental diferita si de aceea in contextul evenimentelor recente din Ucraina, Germania…

- Ministrul finantelor din Germania, liberalul Christian Lindner, a avertizat duminica aceasta ca o agresiune a Rusiei asupra Ucrainei ar atrage dupa sine sanctiuni dure, al caror continut a refuzat sa-l precizeze pentru a evita, potrivit lui, ca Moscova sa se pregateasca “din punct de vedere tactic”,…

- Ambasadorul ucrainean la Berlin, Andrii Melnik, a cerut excluderea Rusiei din sistemul international de plati interbancare SWIFT, transmite dpa. "Ucrainenii fac apel la coalitia din Germania sa lase deoparte toate considerentele si sa deconecteze Rusia de la SWIFT", a declarat diplomatul grupului…