Stiri pe aceeasi tema

Atacul mortal asupra unui bloc de apartamente din centrul orașului Dnipro demonstreaza necesitatea luarii unor decizii mai rapide și mai bine coordonate privind furnizarea de arme pentru Ucraina, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski, scrie Rador.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, sambata, ca atacurile ruse asupra obiectivelor civile pot fi oprite doar daca partenerii occidentali ai Ucrainei vor furniza armele necesare, informeaza Reuters, trasnsmite Rador.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sustinut discursul de sfarsit de an in Parlamentul de la Kiev si a afirmat ca rezistenta in fata invaziei Rusiei a facut din Ucraina un lider mondial, transmite BBC, relateaza Rador.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri ca Kievul iși va intensifica eforturile diplomatice in Africa, America Latina și Asia pentru a profita de "potențialul economic colosal" din aceste zone și de alte beneficii internaționale, anunța Rador.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, in cadrul discursului sau de seara, ca protejarea granitelor Ucrainei reprezinta o prioritate constanta, informeaza Rador.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit miercuri Uniunii Europene pentru pachetul sau de ajutor de 19 miliarde de dolari, precum și pentru un miliard de dolari suplimentar promis de zeci de țari in timpul unei conferințe a donatorilor care a avut loc in Franța in cursul zilei, anunța Rador.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca a discutat duminica la telefon cu omologul sau american, Joe Biden, caruia i-a mulțumit pentru ajutorul "fara precedent" pe care SUA l-a oferit Ucrainei de cand forțele ruse au invadat, in luna februarie, anunța Rador.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca investigatorii au descoperit sute de crime de razboi comise in mai multe zone din Herson, care au fost abandonate de trupele ruse, care s-au retras pe malul estic al Niprului, anunța Rador.