Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali ucraineni de rang inalt spun ca Vladimir Putin se pregateste pentru o noua ofensiva majora in noul an, in ciuda unei serii de esecuri umilitoare pe campul de lupta suferite de Rusia in ultimele luni, scrie „The Guardian”, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Armata ucraineana afirma ca asezarile din estul regiunii Donetk si nord-estul regiunii Harkov au fost tinta unor atacuri intense ale rusilor, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Oleksi Arestovici, consilier in cabinetul presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, sustine ca Ucraina va putea recuceri Crimeea peste sase luni. Potrivit consilierului, forțele armate rusești le va fi greu sa mentina apararea pe teritoriul peninsulei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Potrivit Statului Major, un exercițiu de amploare va implica aproximativ 20.000 de soldați francezi și aliați in 2023, pentru a raspunde la evoluția contextului geostrategic și la "perspectiva unui conflict major", cum ar fi cel din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Armata rusa a facut tranziția catre o poziție defensiva pe termen lung in majoritatea zonelor liniei frontului din Ucraina; cu toate acestea, chiar daca Rusia reușește sa construiasca acele linii defensive, „designul sau operațional va ramane vulnerabil”, a raportat Ministerul Apararii din Marea…

- Federația Rusa a continuat, in noaptea de marți spre miercuri, bombardamentele asupra orașelor ucrainene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Armata rusa confirma marti ca a lovit infrastructuri energetice in Ucraina, intr-o noua serie de bombardamente, care au cauzat intreruperi ale alimentarii cu electricitate si apa in mai multe orase ucrainene, inclusiv la Kiev, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O mișcare interesanta are loc in aceste zile in zona de Nord a frontului ucrainean. Armata rusa muta masiv sisteme de aparare antiaeriana și rachete spre Sud. Potrivit agenției de știri finlandeze Yle, imaginile satelitare arata ca lansatoarele și rachetele au disparut de la baza de la Zelenogorsk…