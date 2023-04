Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, despre "eforturile diplomatice care trebuie depuse pentru organizarea unui summit privind pacea", in cursul unei conversatii telefonice sambata, noteaza AFP.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a inregistrat un nou discurs in care afirma ca Ucraina nu va ierta toate decesele si ranile suferite si ca toti “teroristii rusi” vor fi infranti. „As dori sa mentionez toti luptatorii nostri care ataca ocupantul ca raspuns la teroare, care identifica pozitiile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, intr-un nou discurs, ca in acest an cooperarea Ucrainei cu institutiile europene va fi si mai semnificativa, pentru a se “pregati in mod activ totul pentru aderarea tarii la Uniunea Europeana”. Zelenski a mai precizat ca guvernul ucrainean…

- Șefa Parchetului European Laura Codruța Kovesi s-a intalnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski in marja conferinței United4Justice, organizata la Lviv. „Este un privilegiu sa ma aflu astazi aici; un privilegiu la care nu aș renunța pentru nimic in lume. Aș dori sa le mulțumesc gazdelor noastre,…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, joi, la Bruxelles, ca Ucraina a interceptat un plan al serviciilor secrete ruse de a distruge Republica Moldova, conform Associated Press. El a facut aceste declarații la Bruxelles, la Consiliul European, el spunand ca a informat-o pe Maia Sandu…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi astazi in Marea Britanie, in prima sa vizita de la invadarea Ucrainei de catre Rusia anul trecut, potrivit bbc. Guvernul britanic a menționat ca se va intalni cu prim-ministrul Rishi Sunak și va ține un discurs in Parlament mai tarziu. Guvernul a anunțat,…

- De la inceputul invaziei ruse in Ucraina, liderul ucrainean Volodimir Zelenski a supraviețuit la peste 12 tentative la viața sa, relateaza Independent. Cel puțin doua dintre tentative au fost prevenite datorita informațiilor CIA. Transformat intr-un razboinic, in fruntea unei tari care isi apara teritoriul,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins propunerea Rusiei pentru armistițiu pe durata Craciunul ortodox rus, incepand de vineri la pranz pana sambata la miezul nopții. El a spus ca este un truc pentru a opri progresul forțelor Ucrainei in regiunea Donbas și pentru a aduce mai multe intariri.…