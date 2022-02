Stiri pe aceeasi tema

Ucraina este lovita de un al doilea val de atacuri cu racheta, a declarat joi un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a transmis joi ca este "ingrozit de evenimentele inspaimantatoare din Ucraina" si ca a vorbit cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski despre urmatorii pasi, relateaza Reuters, conform AGERPRES.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat joi introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii, dupa ce seful statului rus, Vladimir Putin, a declarat in zori inceperea unei "operatiuni militare" in Ucraina, transmite Reuters.

Statele Unite vor transfera aproximativ 800 de militari, avioane de vanatoare F-35 si elicoptere de atac Apache in estul Europei, in contextul conflictului dintre Rusia si Ucraina, afirma un oficial de la Washington citat de agentia Reuters.

Serviciul de securitate rus FSB a declarat luni ca un obuz tras de pe teritoriul ucrainean a distrus complet un post de paza de frontiera din regiunea rusa Rostov, dar nu a provocat victime, scrie Reuters.

Uniunea Europeana sprijina cea mai recenta incercare de organizare a unor noi discutii intre Washington si Moscova pentru a gasi o solutie diplomatica in contextul concentrarii de trupe ruse la granitele Ucrainei, a declarat luni seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit Reuters.

Ucraina 'nu are nevoie' de soldati straini pe teritoriul sau pentru a face fata Rusiei, care a desfasurat peste 100.000 de militari la frontiera comuna, a declarat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP.

"Niciun singur soldat" rus nu va ramane in Republica Belarus dupa incheierea exercitiilor militare comune de pe teritoriul belarus, a declarat miercuri ministrul afacerilor externe al acestei republici, Vladimir Makei, informeaza Reuters si AFP, scrie AGERPRES.