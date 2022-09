Stiri pe aceeasi tema

- Mult anunțata contraofensiva din sud a ucrainenilor a fost o campanie de dezinformare pentru a distrage Rusia de la adevarata ofensiva, și anume in regiunea Harkov, scrie The Guardian, citand oficiali din cadrul forțelor speciale ale Ucrainei. Trupele Kievului continua sa avanseze rapid in nord-estul…

- Mult mediatizata ofensiva din sudul Ucrainei a fost o campanie de dezinformare pentru a distrage atentia Rusiei de la cea reala, pregatita in regiunea Harkov, au declarat reprezentanti ai fortelor speciale ale Ucrainei, citati de The Guardian. Fortele ucrainene continua sa faca progrese rapide si neasteptate…

- Armata ucraineana anunta joi ca a recucerit teritorii si localitati controlate de Moscova in regiunile Harkov (nod-est), in sud si in Donbas (est), strapungand apararea rusa pe zeci de kilometri, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca Rusia nu ar trebui sa fie desemnata drept stat sponsor al terorismului, o eticheta pentru care Ucraina a facut presiuni in contextul invaziei continue a Rusiei, in timp ce Moscova a avertizat ca aceasta ar duce la ruperea legaturilor dintre SUA și Rusia, transmite…

- In evaluarea de luni noapte spre marți dimineața, Institutul pentru studiul Razboiului din Washington (ISW) a transmis ca actuala contraofensiva ucraineana degradeaza in mod vizibil capacitațile logistice și administrative ale Rusiei in sudul Ucrainei ocupate.

- Fortele armate ale Ucrainei au publicat cea mai recenta estimare oficiala a pierderilor ruse in razboi pana acum. Potrivit armatei ucrainene, 49.500 de soldati rusi si-au pierdut viata din februarie, dar aceste cifre nu pot fi verificate, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ingrijorari legate de o posibila agresiune rusa in preajma Zilei Independenței Ucrainei din 24 august: Stare de asediu instituita pentru 36 de ore in Harkov, angajații guvernamentali din Kiev au fost sfatuiți sa lucreze de acasa Rușii cresc numarul de port-rachete in Marea Neagra, ceea ce poate indica…