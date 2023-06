Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa marti, la Bratislava, la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), pe care il va coprezida alaturi de omologii din Slovacia si Polonia, Zuzana Caputova si Andrzej Duda. La eveniment va participa si secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. „Reuniunea la varf a statelor…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg recunoaste miercuri ca statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice sunt impartite in problema aderarii Ucrainei la blocul militar occidental, care se va afla pe agenda summitului prevazut in iulie la Vilnius, in Lituania, relateaza AFP. "Asupra acestei probleme…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi sa primeasca un ”mesaj foarte clar” din partea NATO ca tara sa va putea intra in aceasta Alianta ”dupa razboi”, relateaza agentiile DPA si EFE. „Suntem realisti. Stim ca nu vom intra in NATO in timpul razboiului, dar dorim sa obtinem un mesaj foarte…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi Aliantei Nord-Atlantice sa primeasca Ucraina in randurile sale si sa-i furnizeze mai multe arme pentru a lupta contra Rusiei, in asteptarea carora tara sa plateste cu „vietile soldatilor”, care nu au inca toate mijloacele de care au nevoie, transmite…