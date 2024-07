Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu acordat miercuri mai multor media franceze, intre care si AFP, ca "intreaga lume", inclusiv Ucraina, vrea ca Rusia sa participe la viitorul summit pentru pace, noteaza Agerpres.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a deschis pentru prima oara usa unor negocieri de pace cu Rusia si a anuntat ca este de acord cu prezenta Rusiei la un viitor summit al pacii, relateaza News.ro , cu referire la AFP.

- Peste 170 de persoane au fost ranite, in timp ce cel putin 37 au fost confirmate ca fiind ucise din cauza atacului rusesc din 8 iulie din intreaga tara, a declarat presedintele Volodimir Zelenski, citat de The Kyiv Independent. Teroristii rusi trebuie trasi la raspundere pentru acest lucru. Simpla ingrijorare…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, 8 iulie, ca premierul Ungariei, Viktor Orban, cu care s-a vazut saptamana trecuta la Kiev, nu poate acționa ca mediator pentru a pune capat razboiului din Ucraina și ca acest lucru poate fi facut doar de puterile mondiale China, SUA sau UE,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul ungar Viktor Orban au avut marti o intalnire inedita la Kiev, marcata de cordialitate dupa numeroasele momente de tensiune bilaterala si axata pe initiativele propuse de ambele parti pentru a avansa pe o cale diplomatica spre incheierea razboiului…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca lucreaza la un nou plan pentru a pune capat razboiului in Ucraina, in timp ce tara continua in acelasi timp sa se intareasca pe plan militar pentru a putea forta Rusia sa accepte o „pace justa”, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, marti, in Bundestag (camera inferioara a parlamentului german), ca nu poate exista pace in Ucraina atat timp cat tara ramane divizata, cu o parte ocupata de Rusia.

- Intarzierea lui Joe Biden de a sancționa folosirea armelor occidentale impotriva țintelor din Rusia a facut forțele Kremlinului sa rada de Ucraina, a declarat Volodimir Zelenski pentru Guardian.