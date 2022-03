Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat vineri un videoclip pe contul sau oficial de Instagram, dupa ce oficiali de la Moscova au acuzat ca Zelenski ar fi parasit Ucraina și s-ar ascunde in Polonia. Varianta aceasta a fost susținuta chiar de președintele Dumei ruse, Vyaceslav Volodin pe canalul…

- Turnul televiziunii din Kiev s-a aflat marți, 1 martie, sub tirul mai multor rachetelor rusești. Momentul in care o racheta se indreapta spre turn a fost surprins chiar in timp ce un reporter polonez relata din apropiere.???????? | @BojanowskiW korespondent @tvn24 w Kijowie, relacjonowal to, jak we…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a acceptat, duminica, in a patra zi a invaziei ruse, sa participe la negocieri cu Rusia, la Gomel, confrma presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-o inregistrare video postata pe Instagram, relateaza AFP. „Aleksandr Lukașenko și-a asumat responsabilitatea…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cere celor care pot reveni in Polonia pentru a lupta, sa o faca. „Vom caștiga! In fiecare ora și loc, oraș și localitate, peste tot unde inamicul ne ucide poporul, armata face tot ceea ce poate”.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sambata, pentru CNN , ca nu este de acord ca posibilele sancțiuni la adresa Rusiei sa fie anunțate dupa ce ar avea loc eventuala invazie in Ucraina. Prezent la Conferința de securitate de la Munchen, liderul de la Kiev a propus și organizarea unei…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a facut un apel, luni, la oficialii, politicienii sau afaceriștii care au parasit țara recent sa se intoarca in 24 de ore pentru a demonstra unitatea țarii, in mijlocul amenințarii tot mai iminente a unei invazii rusești, relateaza Reuters.