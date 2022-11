Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar a estimat miercuri ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski da "un exemplu prost" afirmand ca racheta care a ucis doua persoane in polonia in apropiere de frontiera cu Ucraina provenea din Rusia.

- Presedintele Volodimir Zelenski a afirmat, miercuri seara, ca racheta cazuta in sud-estul Ucrainei nu a fost lansata de armata ucraineana, semnaland ca exista informatii "credibile" ca ar fi fost o racheta a Rusiei si cerand accesul expertilor ucraineni l

- Ucraina a cerut miercuri acces la locul din estul Poloniei unde doua persoane au fost ucise marti seara de o racheta despre care oficiali polonezi si din cadrul NATO afirma ca a fost o racheta antiaeriana a armatei ucrainene, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Potrivit secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, incidentul din Polonia a fost „cel mai probabil cauzat de o racheta de aparare antiaeriana ucraineana”. El a spus ca nu exista nici o dovada ca a fost un atac deliberat. Explozia care a ucis marți doua persoane intr-un sat polonez de langa granița…

- Guvernul Poloniei va comunica miercuri partenerilor sai din NATO ca racheta care a lovit marti teritoriul sau si a ucis doi oameni a fost trasa de armata ucraineana, a declarat pentru EFE o sursa diplomatica europeana.

- Președintele american Joe Biden le-a spus aliaților ca o racheta care a ucis doua persoane in Polonia era o racheta de aparare antiaeriana ucraineana, a declarat miercuri o sursa NATO. Anterior, Joe Biden a declarat public ca este puțin probabil ca racheta sa fi fost lansata din Rusia. Daca se confirma,…

- Lovitura cu racheta in Polonia "nu este nimic altceva decat un mesaj al Rusiei adresat summitului G20", a declarat miercuri Volodimir Zelenski prin videoconferinta in fata liderilor grupului reunit in Bali, in contextul in care versiunea ca a fost totusi vorba de o racheta a sistemului antiaerian al…

- Lovitura cu racheta in Polonia 'nu este nimic altceva decat un mesaj al Rusiei adresat summitului G20', a declarat miercuri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski prin videoconferinta in fata liderilor grupului reunit in insula indoneziana Bali, in contextul in care versiunea ca a fost totusi…