Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dezmințit zvonurile lansate in presa rusa despre fuga sa in Polonia. Zelenski a difuzat pe pagina sa de pe rețeaua de socializare Instagram o inregistrare video facuta in biroul prezidențial.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dezmințit zvonurile lansate in presa rusa despre fuga sa in Polonia. Zelenski a difuzat pe pagina sa de pe rețeaua de socializare Instagram o inregistrare video facuta in biroul prezidențial.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acordat un interviu pentru CNN direct dintr-un buncar. Zelenski nu se arata prea increzator in negocierile cu Rusia și arata ca Ucraina este simbolul intregii lumi in lupta pentru libertate și democrație. https://www.facebook.com/zelenskiy.official „Ei au…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunța faptul ca oamenii care lupta cu arma in mana impotriva rușilor vor primi un salariu de 3000 de euro pe luna. „Bineințeles, militarii noștri nu se lupta pentru bani, dar asta azi, maine. Trebuie sa ințelegem ca, in acest moment, este cea mai importanta…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunța faptul ca oamenii care lupta cu arma in mana impotriva rușilor vor primi un salariu de 3000 de euro pe luna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a acceptat, duminica, in a patra zi a invaziei ruse, sa participe la negocieri cu Rusia, la Gomel, confrma presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-o inregistrare video postata pe Instagram, relateaza AFP. „Aleksandr Lukașenko și-a asumat responsabilitatea…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 6 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a refuzat oferta de evacuare din Kiev din partea Statelor…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, in cursul noptii de joi spre vineri, ca cel putin 137 de ucraineni au fost ucisi de la declansarea invaziei rusesti, iar 316 au fost raniti. „Astazi, am pierdut 137 de eroi, cetatenii nostri, militari si civili. Alti 316 ucraineni au fost raniti…