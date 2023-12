Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, il va primi marti la Casa Alba pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski, in contextul in care discutiile privind un acord de ajutor pentru Ucraina sunt in continuare blocate in Congres, potrivit CNN, citat de news.ro.

- Presedintele american Joe Biden il va primi marti la Casa Alba pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in condițiile in care discutiile privind ajutorul militar pentru Ucraina sunt blocate in Congres, relateaza CNN.

- Prima doamna a Ucrainei a vorbit cu jurnalista Laura Kuenssberg de la BBC, la o zi dupa ce senatorii republicani din SUA au blocat un proiect de lege cheie pentru ajutor.Acesta ar fi oferit Ucrainei un sprijin in valoare de peste 60 de miliarde de dolari (47,8 miliarde de lire sterline).Vorbind la…

- Daca țarile occidentale nu vor continua sa sprijine Ucraina, ar inseamna ca țara este „lasata sa moara”, a declarat soția liderului de la Kiev, Olena Zelenska, intr-un interviu acordat BBC la o zi dupa ce senatorii republicani din SUA au blocat un proiect de lege care includea acordarea de ajutor catre…

- In ciuda apelurilor lui Volodimir Zelenski, este puțin probabil ca Congresul divizat al SUA sa aprobe mai multe fonduri pentru Ucraina inainte de sfarșitul anului, scrie The Guardian.Senatul SUA a blocat un proiect de lege pentru finanțarea guvernului american care includea un ajutor financiar pentru…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi ca tara sa a preluat initiativa in Marea Neagra, cu ajutorul dronelor maritime, si a obligat flota militara rusa sa se retraga, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . „Pentru prima data in lume, in Marea Neagra a inceput sa actioneze o flota…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat la București pe 10 octombrie, conform unor surse oficiale. Intr-un interviu recent la Digi 24, premierul Ucrainei, Denis Șmihal, a confirmat ca președintele Zelenski urmeaza sa faca o vizita oficiala in țara noastra. Volodimir Zelenski a participat…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intentioneaza sa se deplaseze la Washington dupa discursul pe care il va rosti la Adunarea Generala a ONU, au relatat joi media americane, transmite DPA, preluata de Agerpres. In capitala SUA, Zelenski ar urma sa aiba o intalnire cu presedintele Joe Biden la…