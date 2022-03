Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a transmis, marti, un mesaj Parlamentului European reunit in sesiune speciala, prin intermediul unei videoconferinte. Presedintele Ucrainei a subliniat ca poporul sau lupta pentru libertate, drepturi si valori si le-a cerut europarlamentarilor sa demonstreze ca sunt alaturi de Ucraina.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat, marti, plenului Parlamentului European reunit in sesiune speciala, prin intermediul unei videoconferinte, fiind imbracat in haine militare. „Nu stiu cum sa va salut, daca e seara sau dimineata, fiindca pentru unii dintre noi azi poate fi ultima…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat, marti, plenului Parlamentului European reunit in sesiune speciala, prin intermediul unei videoconferinte, fiind imbracat in haine militare. „Nu stiu cum sa va salut, daca e seara sau dimineata, fiindca pentru unii dintre noi azi poate fi ultima…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit marți in plenul Parlamentului European de la Bruxelles despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana. Mesajul sau vine in ziua in care eurodeputații adopta o rezoluție prin care solicita instituțiilor UE sa depuna eforturi pentru acordarea statutului…

- Alegerea europeana a Ucrainei trebuie sa ramana in picioare, a declarat marți, 1, martie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o intervenție video, in sesiunea extraordinara a Parlamentului European, adresand un apel europarlamentarilor pentru primirea țarii sale in blocul comunitar. Mesajul…

- Dupa prima zi de razboi, Volodimir Zelensky a facut noi declarații despre invezia rușilor in Ucraina. Președintele țarii a precizat ca mai marile țari din Europa nu a sarit in ajutor in aceste momente și statul e nevoit sa lupte singur.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o convorbire telefonica cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, informeaza Agerpres . „Am avut o convorbire telefonica cu presedintele Zelenski pentru a-l asigura de sprijinul total si de solidaritatea Romaniei in fata agresiunii militare iresponsabile a Rusiei,…

- Ucraina nu va accepta concesii decise de marile puteri pentru depasirea crizei cu Rusia, afirma ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, referindu-se la negocierile dintre Statele Unite si Administratia Vladimir Putin pe tema arhitecturii de securitate din Europa. „Daca cineva face vreo concesie…