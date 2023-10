Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, considera ca alegerea este fie de a sustine Rusia, fie de a sustine Ucraina, mentionand ca aceia care sustin Rusia nu sunt sinceri deoarece ar trebui sa fie impotriva NATO si Uniunii Europene, asa cum este Rusia. El afirma ca acestor oameni le doreste pace, nu le doreste razboi, pentru ca atunci ar intelege ce greseli fac. Zelenski a fost intrebat, marti, intr-o discutie cu jurnalisti romani difuzata de Digi 24, ce parere are despre faptul ca in unele tari politica referitoare la Ucraina s-a schimbat, dar si de faptul ca in Romania si in alte tari se…