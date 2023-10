Zelenski: 'În aceste zile, pierderile ruseşti sunt cu adevărat impresionante şi este exact genul de pierderi de care Ucraina are nevoie' Zelenski: 'In aceste zile, pierderile rusesti sunt cu adevarat impresionante si este exact genul de pierderi de care Ucraina are nevoie'Presedintele Volodimir Zelenski a vizitat vineri regiunea sudica Herson, unde a discutat cu comandanti militari de rang inalt despre situatia de acolo si din jurul oraselor Avdiivka si Kupiansk, unde fortele ruse si-au intensificat atacurile in ultimul timp si unde pare sa se fi mutat centrul de greutate al luptelor pe masura ce se apropie sezonul rece, informeaza News.ro. Liderul ucrainean si-a inregistrat acolo mesajul zilnic adresat compatriotilor, pe care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

