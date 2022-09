Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca Rusia pregatește un atac in ce privește energia din Europa, prin stoparea livrarilor de gaze prin conducta Nord Stream. ”In aceasta iarna, Rusia se pregateste pentru un atac decisiv in ceea ce priveste energia asupra tuturor europenilor”, a afirmat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca poarta un razboi energetic si a cerut mai multa unitate in Europa, transmite dpa. „Rusia incearca in aceste zile sa creasca si mai mult presiunea energetica asupra Europei. Pomparea gazului prin Nord Stream a fost complet oprita”, a spus Volodimir…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, sambata, ca Rusia se pregatește pentru o lovitura energetica decisiva asupra Europei in aceasta iarna, informeaza Ukrainska Pravda . „In aceasta iarna, Rusia se pregatește pentru o lovitura energetica decisiva asupra tuturor europenilor. Raspunsurile…

- Cea mai mare economie a Europei importa in principal gaze din Rusia, Norvegia, Tarile de Jos, Marea Britanie si Danemarca, dar s-a orientat mai mult catre gaze naturale lichefiate (GNL) de la criza din Ucraina. Statisticile din iunie ale biroului de comert exterior al Germaniei reflecta impactul invaziei…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex KGB) a declarat marți ca Ucraina a subminat șase linii electrice și a perturbat procesele de la centrala nucleara Kursk, potrivit CNN . FSB cauta in prezent membri ai grupurilor de sabotaj ucrainene care au aruncat in aer liniile electrice conectate…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunitatii internationale sa reactioneze imediat pentru a determina plecarea rusilor de la centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au ocupat-o si care este tinta a bombardamentelor, transmite News.ro. „Toata lumea trebuie sa actioneze mult mai rapid…

- ”Situatia de pe piata de energie, si mai ales pentru consumatorii europeni, continua sa fie foarte periculoasa din cauza santajului cinic si bine pus la punct al Rusiei. In loc sa furnizeze gaze pe teritoriul Europei in conformitate cu contractele, Rusia chiar il arde pur si simplu – si asta se intampla…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat duminica, intr-o convorbire cu premierul canadian Justin Trudeau, ca ucrainenii nu vor accepta niciodata decizia Canadei de a trimite turbine inapoi in Germania „incalcand regimul de sanctiuni” impotriva Rusiei, relateaza AFP. Aceasta a fost prima…