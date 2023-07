Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Kievul doreste „onestitate” in relaþiile sale cu NATO, cu cateva zile inaintea unui summit crucial al Aliantei Nord-Atlantice in Lituania. „Avem nevoie de onestitate in relaþiile noastre”, a afirmat Volodimir Zelenski in faþa presei la Praga, alaturi…

- Recep Tayyip Erdogan a caștigat alegerile prezidențiale și a fost reales ca lider al Turciei, potrivit șefului Inaltului Consiliu Electoral, citat de BBC. Președintele instituției, Ahmet Yener, a anunțat oficial rezultatele alegerilor, spunand ca Erdogan este noul președinte, cu 52,14% dintre voturi. …

- Milioane de alegatori din Turcia voteaza, duminica, in al doilea tur de scrutin, pentru a-și alege urmatorul președinte. Turcii au de optat intre Recep Tayyip Erdogan și principalul sau contracandidat, Kemal Kilicdarogl. Primul tur a avut loc pe 14 mai, cand niciun candidat nu a depașit procentul de…

- Franta urmeaza sa formeze si sa echipeze mai multe batalioane ucrainene cu ”zeci” de vehicule si tancuri usoare, anunta Parisul si Kievul, in urma unei cine a presedintilor francez Emmanuel Macron si ucrainean Volodimir Zelenski la Palatul Elysee. ”In saptamanile care vin, Franta va forma si va echipa…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a transmis sefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca se asteapta ca UE sa elimine restrictiile comerciale asupra importurilor de cereale din Ucraina, masuri pe care le-a caracterizat ca fiind „dure” si „protectioniste”, relateaza The Guardian. Comisia…

- Alegerile din Turcia se vor desfasura in conditii ”foarte dificile” tinand cont de ”starea democratiei” in tara si de consecintele seismului din 6 februarie, a apreciat seful observatorilor Consiliului Europei, Frank Schwabe, transmite miercuri AFP. Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan,…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si-a intrerupt marti un interviu in direct la televiziune, dupa ce i s-a facut rau. Acesta a revenit dupa 15 minute și și-a cerut scuze, invocand o gripa intestinala, relateaza AFP. Liderul turc, in varsta de 69 de ani, a tinut marti trei discursuri de campanie,…

- Ucraina și-a schimbat unele planuri militare din cauza scurgerilor de documente militare secrete ale SUA, a relatat CNN, citand o sursa apropiata președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. CNN nu a oferit detalii despre aceste informații, dar a precizat ca scurgerea de informații a determinat și Pentagonul…