Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca si-ar dori sa auda clarificari din partea lui Donald Trump, candidatul republican la presedintia SUA, despre modul in care intentioneaza sa puna capat razboiului Rusiei in Ucraina in doar 24 de ore, relateaza DPA. „Daca Trump stie cum…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a precizat miercuri ca ar vrea sa primeasca lamuriri de la fostul președinte american și candidat la președinția SUA, Donald Trump, in legatura cu modul in care are de gand sa puna capat razboiului dezlanțuit de Rusia in Ucraina in doar 24 de ore.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca si-ar dori sa auda clarificari din partea lui Donald Trump, candidatul republican la presedintia SUA, despre modul in care intentioneaza sa puna capat razboiului Rusiei in Ucraina in doar 24 de ore, relateaza DPA.

- Presedintele SUA Joe Biden și omologul sau ucrainea Volodimir Zelenski au semnat joi, 13 iunie, un acord bilateral de securitate pe 10 ani, menit sa ofere sprijin Kievului pentru a se apara impotriva invaziei rusești, transmite Reuters, citata de News.ro. Acordul, semnat in marja summitului G7 din Italia,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti, la Berlin, ca se asteapta ca refugiatii ucraineni sa se intoarca in tara, dar numai dupa ce razboiul s-a incheiat, relateaza dpa. Nu are sens sa incerci sa-i motivezi pe ucraineni cu sloganuri sau campanii sa se intoarca acum in tara, a mai…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti, la Berlin, ca se asteapta ca refugiatii ucraineni sa se intoarca in tara, dar numai dupa ce razboiul s-a incheiat, relateaza dpa. Nu are sens sa incerci sa-i motivezi pe ucraineni cu sloganuri sau campanii sa se intoarca acum in tara, a mai…

- Donald Trump, candidat republican la alegerile prezidențiale din SUA, considera ca nu este potrivit sa viziteze Ucraina in acest moment deoarece nu detine o functie, a transmis miercuri echipa sa de campanie, dupa ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a indemnat sa vina in vizita, informeaza…

- Președintele Volodimir Zelenski a calificat ideea fostului președinte american Donald Trump ca Ucraina poate pune capat rapid razboiului acceptand concesii teritoriale pe scara larga drept primitiva, intr-un interviu pentru Politico, citat de revista ucraineana Novoe Vremia.Președintele ucrainean spune…