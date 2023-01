Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina ar putea boicota Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 daca sportivilor ruși și belaruși li se va permite sa concureze, spune Vadym Gutzeit, ministrul ucrainean al sportului. Declarațiile vin dupa ce Comitetul Internațional Olimpic a anunțat ca ia in considerare sa le permita sportivilor ruși…

- Sportivii ruși și belaruși ar putea concura ca neutri la Jocurile Olimpice din 2024, dupa ce Comitetul Olimpic Internațional a declarat ca va „explora o cale” pentru ca ei sa poata participa. Comitetul a facut apel la federații sa excluda sportivii din aceste țari dupa invazia Rusiei in Ucraina.

- Maliar a declarat in cadrul unui briefing de presa ca numarul unitaților militare rusești din Ucraina a crescut de la 250 la 280, intr-o singura saptamana, in timp ce Moscova incearca sa obțina „inițiativa strategica", relateaza HotNews.ro care citeaza Reuters și AFP. „Luptele sunt aprige in direcția…

- Aspiratia reinnoita a Comitetului International Olimpic (CIO) de a mentine "universalitatea" cu integrare ideologica la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 - acceptand atleti fara probleme de dopaj din Rusia si Belarus, neimplicati in atrocitatile din Ucraina ar putea deveni contraproductiv.

- Aspirația reinnoita a Comitetului Internațional Olimpic (CIO) de a menține "universalitatea" cu integrare ideologica la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 - acceptand atleți fara probleme de dopaj din Rusia și Belarus, neimplicați in atrocitațile din Ucraina ar putea deveni contraproductiv. Fii…

- Presedintele rus Vladimir Putin va face un anunt major saptamana viitoare la o reuniune la Ministerul Apararii, potrivit unui post public rus citat duminica de agentia DPA. ''Asteptam declaratii importante'', a declarat la radio-televiziunea publica rusa VGTRK Pavel Sarubin, moderatorul programului…

- Militarii Brigazii a 10-a a armatei ucrainene spun ca atacurile rusești s-au intensificat in zona din jurul Bakhmut, un oraș strategic din estul regiunii Donețk. Soldații au pornit in mai multe misiuni in fiecare zi cu un lansator multiplu de rachete BM-21 Grad, lovind pozițiile rusești de pe linia…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat luni ca sistemul ucrainean de sanatate "se confrunta cu cele mai intunecate zile de pana acum ale razboiului" și a facut apel la crearea unui "coridor umanitar al sanatații" care sa permita trimiterea de provizii esențiale in toate zonele din Ucraina,…