Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Rishi Sunak, l-a felicitat duminica pe presedintele turc Tayyip Erdogan pentru realegerea in functie in cadrul alegerilor prezidentiale din Turcia, informeaza Rador.Premierul Sunak a reiterat relatiile puternice dintre Marea Britanie si Turcia, ca parteneri economici si aliati…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va sosi luni, 15 mai, la Londra pentru o intalnire cu premierul Rishi Sunak, a declarat liderul de la Kiev, citat de Sky News . El a transmis pe pagina sa de Twitter ca se va „intalni cu prietenul Rishi” și „va purta negocieri substanțiale fața in fața și in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a reiterat in weekend angajamentul fata de omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski de a oferi ”orice ajutor necesar Ucrainei in vederea unei restabiliri a suveranitatii si integritatii teritoriului sau”, potrivit Palatului Elysee, relateaza AFP. Recent, Emmanuel…

- Președintele francez Emmanuel Macron a fost interpelat ieri de tinerii studenți in fața carora incerca sa țina un discurs despre viitorul Europei, la Haga, scrie France-Presse, informeaza Rador.Tinerii, care au venit cu o banderola in engleza in care Macron era descris drept "președintele violenței…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat, joi, 23 martie, la Herson, unde a vizitat o parte din infrastructura distrusa de trupele ruse, au relatat surse ale Biroului prezidential de la Kiev pe contul acestuia de Twitter, potrivit EFE si AFP.

- Ucraina "va raspunde tuturor atacurilor rusesti", a declarat miercuri seara presedintele Volodimir Zelenski, dupa un atac rus cu drone in care au fost ucise cel putin sapte persoane in regiunea Kiev si un alt atac asupra unui imobil in Zaporojie (centru-est), relateaza AFP, potrivit Agerpres."Vom…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un nou discurs, ca simte ca agresiunea rusa se apropie de punctul in care poate ceda. El a multumit Danemarcei pentru deciizia de infiintare a unui fond de sprijin pentru Ucraina de un miliard de dolari, anunța Rador.“Astazi a fost o zi internationala…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflata sambata in vizita in Ucraina, si-au exprimat speranta ca negocierile de aderare la Uniunea Europeana sa poata incepe chiar in acest an, transmit EFE si AFP. „Ucraina spera sa incheie punerea in aplicare…