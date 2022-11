Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Alexander Lukasenko a cerut Ucrainei sa inceteze sa se mai apere impotriva Rusiei, afirmand ca „totul este acum in mainile Ucrainei", relateaza Sky News. In comentarii extrem de controversate, liderul belarus a declarat reporterilor: „Totul este acum in mainile Ucrainei, daca nu…

- Liderii lumii au lansat o declarație comuna la summit-ul G20, in care condamna agresiunea și cer ”retragerea completa și necondiționata” a trupelor ruse din Ucraina. Conform BBC, declarația este semnata de ”majoritatea” statelor membre ale grupului celor mai dezvoltate 20 de state ale lumii și subliniaza…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a apreciat ieri,, in marja summitului G20 din Indonezia, drept „nerealiste” conditiile avansate de Ucraina pentru inceperea convorbirilor care sa duca la incheierea razboiului, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. „Toate problemele provin din partea ucraineana,…

- UPDATE 7:39 - Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara ca tara sa reactioneaza cu o "prudenta extrema" la anuntul privind retragerea rusa din orasul Herson, sudul tarii, relateaza AFP.Capitala provinciei Herson a fost singurul mare oras ucrainean pe care trupele ruse au reusit…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marți un decret prin care declara oficial „imposibila” perspectiva oricaror discuții intre Ucraina și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dar lasa ușa deschisa pentru discuții cu Rusia. Decretul a oficializat comentariile facute de Zelenski vineri,…

- ”Statele Unite condamna azi tenativa frauduloasa a Rusiei de a anexa parti din teritoriul Ucrainei”, denunta, citat intr-un comunicat, presedintele american Joe Biden. Biden denunta o ”incalcare a dreptului interntaional care calca in picioare Charta ONU”. El da asigurari ca Statele Unite ”vor continua…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca Rusia ar putea evita cele mai grave consecințe ale razboiului sau impotriva Kievului, dar pentru a face acest lucru președintele Vladimir Putin trebuie sa fie oprit, relateaza Reuters și Sky News . In obișnuitul sau discurs video adresat zilnic…

- ​In cea de-a 198-a zi a invaziei ruse, tensiunile escaladeaza, pe masura ce contraofensiva ucraineana a capatat o consistenta tot mai mare. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken s-a deplasat in secret la Kiev si i-a spus presedintelui Zelenskiy ca razboiul cu Rusia se afla intr-un „moment crucial".…