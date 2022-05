„Ii sunt recunoscator lui Joe Biden și SUA pentru sprijinul Ucrainei in lupta pentru libertatea și viitorul nostru. Semnarea de astazi a legii Lend-Lease este un pas istoric. Sunt convins ca vom caștiga din nou impreuna. Și vom apara democrația in Ucraina. Și in Europa. Ca acum 77 de ani”, a scris Volodimir Zelenski intr-un mesaj pe contul sau de Twitter.Grateful to @POTUS and ???????? people for supporting ???????? in the fight for our freedom and future. Today\"s signing of the law on Lend-Lease is a historic step. I am convinced that we will win together again. And we will defend democracy…