- Președintele Ucrainei, Volodimir Zalenski ii indeamna pe evrei sa ia masuri dupa ce o racheta rusa a lovit turnul de televiziune din capitala țarii, construit pe locul memorialului Holocaustului.

- Vladimir Putin spune in negocierile cu parțile occidentale ca vrea sa ”salveze Ucraina de naziști” și condiționeaza oprirea razboiului de ”denazificarea țarii”, dar bombardeaza Babyn Yar, memorialul Holocaustului, unde sunt comemorați evreii uciși in Kiev in timpul dictatorului nazist Adolf Hitler.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins, duminica, o oferta rusa de negocieri in Belarus, spunand ca Belarus a fost complicele Rusiei in invazia din Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului a anunțat ca delegația rusa, din care fac parte reprezentanți ai ministerelor de externe și de…

- In cursul dimineții de sambata, o racheta ruseasca a lovit un bloc rezidențial din Kiev. O inregistrare video partajata de serviciul de presa al lui Volodimir Zelenski arata cum racheta explodeaza intr-un apartament, cladirea era in flacari, iar pagubele sunt majore.O parte mare din cladire a fost devastata,…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 4 O racheta ruseasca a lovit, sambata dimineața, un bloc turn din centrul Kievului. O inregistrare…

- Armata rusa a patruns in Ucraina de pe teritoriul Belarusului prin zona fostei centrale nucleare Cernobil, situata in nordul țarii, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne din Ucraina. In apropierea depozitului cu deseuri nucleare al centralei de la Cernobil au loc lupte. „Trupele…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat joi introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii, dupa ce Rusia a atacat Ucraina, joi dimineața. Zelenski a spus ca Rusia a avut atacuri cu rachete asupra infrastructurii tarii si a garzilor de frontiera. „Suntem puternici, suntem gata pentru…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit recent despre un eventual atac al Rusiei asupra țarii sale. Zelenski a transmis ca potrivit informațiilor care i-au revenit din partea SUA, Federația Rusa ar urma sa invadeze Ucraina miercuri, 16 februarie. In acest context, preșdintele ucrainean a…