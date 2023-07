Zelenski îi cere direct lui Joe Biden un lucru aproape imposibil de îndeplinit Presedintele Volodimir Zelenski i-a cerut presedintelui SUA, Joe Biden, sa invite Ucraina in NATO "acum" - chiar daca aderarea nu se va produce decat dupa razboi. Vorbind in limba engleza pentru CNN, Zelenski a declarat ca Biden este "cel care ia decizia" daca Ucraina va fi sau nu in NATO, scrie news.ro. "El sustine viitorul nostru in NATO", dar o invitatie acum ar fi o motivatie uriasa pentru soldatii ucraineni, a declarat Zelenski intr-un interviu exclusiv cu Erin Burnett de la CNN. CITESTE SI Un ofițer de poliție iși baga in inchisoare fiul in varsta de 3 ani, dupa ce l-a incatușat 04:00… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

