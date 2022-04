Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca situatia ramane una tensionata, in pofida unor victorii ale armatei ucrainene in conflictul cu Rusia.Aparatorii ucraineni au respins unitatile ruse din orasul Irpin de langa Kiev, a spus Zelenski in inregistrarea sa video realizata in timpul noptii…

- Oficialii ucraineni susțin ca au ucis un al patrulea general rus și ca acesta ar fi un semn ca ofițerii superiori ai Moscovei sunt din ce in ce mai forțați sa conduca de pe front, relateaza BBC. Anton Gerashchenko, consilier la Ministerul de Interne al Kievului, a susținut pe Telegram ca forțele ucrainene…

- Razboi in Ucraina: Atacurile continua. Primarul din Melitopol a fost capturat. Zelenski, apel dramatic la mamele soldaților ruși Razboiul din Ucraina a intrat in cea de-a 17-a zi. Capitala Kiev este țintita de bombardamente razlețe ale unitaților ruse de artilerie, in timp ce lupte grele s-au dat vineri…

- Presa din Ucraina anunța ca vineri, 11 martie, un grup de 10 militari ruși l-a rapit pe Ivan Fiodorov, primarul orașului Melitopol. Anterior, el refuzase sa coopereze cu armata rusa care au acaparat teritoriul orașului. Acest lucru a fost raportat pe canalul sau de Telegram de catre Anton…

- Primarul orașului Irpin din regiunea Kiev a primit aseara, 7 martie la ora 17:58 un mesaj din partea militarilor ruși cu amenințari la adresa sa și cu propunerea de a preda orașul. Despre aceasta primarul Alexandr Markushin a anunțat pe canalul de Telegram. În mesaj, invadatorii sugereaza…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a anunțat, luni, ca cel puțin 1.207 de civili au fost uciși sau raniți in Ucraina de la inceputul invaziei rusești. Consilierul președintelui Zelenski, Mihai Podoliak, a acuzat Rusia ca a distrus peste 200 de școli, 34 de spitale și peste 1.500 de cladiri…

- Statul Major al armatei ucrainene a anuntat ca trupele ruse se pregatesc sa ia cu asalt capitala Kiev, transmite dpa.Intr-un buletin difuzat la primele ore ale diminetii de luni, Statul Major a informat ca trupele ruse intentioneaza sa preia controlul total al oraselor Irpin si Bucea, aflate la mica…

