- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un atac virulent la adresa fostului secretar de stat american Henry Kissinger, care a sugerat, marti, ca negocierile de pace ar trebui sa vizeze crearea de granite de-a lungul „liniei de contact”in Donbas, asa cum exista in ajunul invaziei rusesti,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat ca exista un risc mare ca discuțiile de pace cu Moscova sa se incheie, din cauza atrocitaților comise de trupele ruse, scrie The Guardian.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri noapte, ca intensitatea atacurilor in Harkov, regiunea Donbas si in Dnipropetrovsk a crescut considerabil. El a precizat ca armata rusa se va inscrie pentru totdeauna in istoria lumii drept „cea mai barbara si inumana„, iar daca Ucraina…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat pentru CNN ca Ucraina nu este dispusa sa cedeze teritoriu din estul țarii pentru a pune capat razboiului cu Rusia și ca armata ucraineana este pregatita sa lupte cu forțele rusești din regiunea Donbas intr-o batalie care

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut din nou președintelui rus Vladimir Putin sa accepte un dialog, subliniind ca Ucraina este pregatita sa vorbeasca și sa caute compromisuri, dar nu este pregatita sa capituleze. „In primul rand, sunt pregatit pentru un dialog, dar nu suntem…

- Președintele Ucrainei a transmis un semnal de alarma și, totodata, un strigat de disperare in a unsprezecea zi de razboi ruso-ucrainean. In timp ce țara ii este distrusa, iar soldații și civilii sunt uciși rand pe rand, președintele devenit erou pe parcursul razboiului, le-a transmis statelor din Occident…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis sambata seara un nou mesaj video, la capatul celei de-a 10-a zile a invaziei ruse. Fiecare metru din pamantul nostru, caștigat prin proteste și umilirea armatei ruse, este un pas catre victorie pentru intreaga Ucraina, le-a spus compatrioților liderul…