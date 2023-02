Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina se asteapta la o eventuala ofensiva majora din partea Rusiei in jurul datei de 24 februarie, dar Kievul are rezervele necesare pentru a respinge fortele Moscovei, chiar daca noile livrari de armament occidental nu vor efectuate pana atunci, a declarat duminica ministrul ucrainean al apararii…

- Unii analiști cred ca, prin eventuala capturare a orașului, Rusia vrea sa-și asigure o artera logistica majora de-a lungul intregii linii a frontului de est. Alții cred ca Moscova dorește doar o victorie simbolica sau vrea mai degraba sa testeze apararea ucraineana de-a lungul frontului din est și sa…

- Volodimir Zelenski anunța ca ieri a avut o discuția ampla la telefon cu omologul sau francez, Emanuel Macron. In urma convorbirii, Ucraina a obtinut intariri pentru apararea antiaeriana si un ajutor in materie de blindate si de artilerie. Totuși, Volodimir Zelenski nu a oferit detalii, sugerand, in…

- Poliția de frontiera anunța intreruperea programului de lucru in PTF Larga-Kelmenți din motive de securitate. Asta in urma atacului masiv cu rachete al Rusiei asupra orașelor și regiunilor ucrainene. Potrivit polițiștilor de frontiera, sistarea activitații acestui punct de trecere a fost inițiativa…

- Rusia anunta vineri ca a cucerit localitatea miniera Soledar, dupa o luna de batalie, si saluta ”un pas crucial”, relateaza BBC News. Ministerul rus al Apararii a anuntat, vineri, ca fortele ruse au preluat, joi, controlul asupra orasului ucrainean Soledar - unde se afla o mina de sare - potrivit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca trupele sale rezista unor noi atacuri violente in Soledar, in apropiere de Bahmut, un oras din estul Ucrainei pe care Moscova incearca sa il cucereasca de luni de zile, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Evgheni Prigojin, finanțatorul grupului de mercenari Wagner, care activeaza in razboiul din Ucraina de partea Rusiei, cere ca averile oligarhilor sa fie naționalizate pentru a susține efortul de razboi al Kremlinului, arata o analiza a understandingwar.org . Prigojin a cerut acest lucru la inmormantarea…

- Forțele ruse au „distrus” orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat raiduri cu rachete, rachete și raiduri aeriene in mai multe parți ale țarii, relateaza The Guardian. Cele mai recente batalii din razboiul de noua luni și jumatate…