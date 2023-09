Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca trupele Kievului „avanseaza” in contraofensiva lor impotriva fortelor ruse, respingand criticile unor oficiali occidentali potrivit carora Ucraina castiga teren prea incet, relateaza Reuters. Mult laudata contraofensiva, care se apropie…

- Moscova a declarat duminica, 6 august, prin vocea viceministrului de Externe, ca discuțiile care au avut loc in acest weekend in Arabia Saudita, la care au participat SUA, China și India și care au avut ca scop stabilirea principiilor pentru o incetare pașnica a razboiului Rusiei din Ucraina, sunt o…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris ziua de duminica drept „o zi buna, o zi puternica” pe front, in special in apropiere de Bakhmut, unde forțele ucrainene spun ca recupereaza terenul pierdut cand forțele rusești au cucerit orașul, in luna mai, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Un…

- "ONU are inca trei luni la dispozitie pentru a obtine implementarea (acordului) si rezultate concrete", a semnalat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Daca ONU reuseste sa convinga statele occidentale sa aplice partea intelegerii care priveste eliminarea restrictiilor…

- Ucraina a admis vineri, 14 iulie, ca trupele sale nu avanseaza "prea rapid" in contraofensiva lor pentru recucerirea teritoriilor din estul și sudul țarii, aflate sub ocupația forțelor ruse, informeaza AFP, potrivit The Moscow Times.„Astazi (forțele ucrainene, n.r.) nu avanseaza atat de repede", a declarat…

- Oficialii au avertizat in același timp ca asaltul se afla inca in faza incipienta - și ca SUA și aliații sai „raman optimiști”, in vreme ce Ucraina a spus și ea ca principala sa forța militara nu a fost aruncata in lupta și ca evenimentele majore urmeaza sa aiba loc, scriu CNN și The Guardian. Contraofensiva…

- Progresele armatei ucrainene in contraofensiva lansata pentru eliberarea teritoriilor ocupate de trupele ruse sunt „mai lente decat s-ar fi dorit”, a afirmat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu publicat miercuri de BBC, citat de Reuters. „Unii cred ca acesta este un film de la…

- Moscova a afirmat duminica, 11 iunie, ca forțele sale au distrus cel puțin șapte tancuri Leopard de fabricație germana și cinci vehicule blindate Bradley de fabricație americana in ultimele 48 de ore, in timp ce respingea atacurile ucrainenilor, deși bloggerii ruși au scris ca Ucraina a strapuns pentru…