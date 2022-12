Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au „distrus” orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat raiduri cu rachete, rachete și raiduri aeriene in mai multe parți ale țarii, relateaza The Guardian. Cele mai recente batalii din razboiul de noua luni și jumatate…

- Forțele rusești au distrus infrastructura cheie din orașul Herson din sudul Ucrainei inainte de a se retrage, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Au distrus toata infrastructura critica: comunicații, apa, caldura, electricitate. Herson, fara apa, electricitate si Internet In ciuda victoriei…

- Fortele ruse au distrus infrastructura critica din orasul Herson inainte de a-l parasi, a declarat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adaugand ca autoritatile locale incep sa stabilizeze orasul, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Forțele ucrainene nu vor ceda „nici macar un centimetru” in luptele pentru controlul regiunii Donetk, spune președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Punctele-cheie ale conflictului din regiunea industriala Donetk se afla in jurul oraselor Bahmut, Soledar si Avdiivka. Armata ucraineana a transmis…

- Lupte puternice se dau langa Bahmut, oraș din regiunea Donețk, in estul Ucrainei, aceasta fiind principala ținta a armatei ruse de luni de zile. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a acuzat pe comandanții ruși de „nebunie” in eforturile lor de a captura orașul din estul Bakhmut. El a adaugat…

- Forțele rusești au lansat un nou atac, marți, asupra facilitaților energetice ale Ucrainei, cauzand explozii in zona de Nord a Kievului, unde se afla o uzina de energie termica, conform The Guardian. Aceste noi atacuri au loc in urma unei campanii de bombardare lansate de Moscova impotriva orașelor…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca, din punct de vedere militar, in prezent situatia „cea mai dificila” este in apropiere de Bahmut, in estul Ucrainei, la cateva zile dupa ce fortele pro-ruse au anuntat ca se apropie de acest oras, noteaza AFP. „O situatie foarte grava se mentine…

- Armata rusa si-a abandonat pozitiile din nord-estul Ucrainei, unde este in plina desfasurare o ofensiva fulger a fortelor ucrainene. Rusia a suferit cea mai mare infrangere dupa cea inregistrata la inceputul razboiului, cand a fost fortata sa se retraga din zona Kievului. Armata ucraineana a eliberat…