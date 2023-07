Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski a laudat luni trupele ucrainene pentru ca au avansat "in toate sectoarele", dupa ce si-a petrecut ziua pozand si inmanand decoratii soldatilor din prima linie pe fronturile din estul si sudul ale tarii, informeaza Reuters.

- Armata rusa se retrage in mai multe sectoare in sudul si estul Ucrainei, anunta vineri seful gruparii paramilitare ruse Wagner Evgheni Prigojin, care contrazice astfel anunturi ale Kremlinului potrivit carora contraofensiva ucraineana este un esec, relateaza AFP. "Armata (rusa) se retrage in zonele…

- ”Vom desfasura operatiuni ofensive inteligente, iar din acest motiv (contraofensiva) va lua timp”, a declarat, intr-o conferinta de presa, la Londra, unde are loc o Conferinta Internationala a Reconstructiei Ucrainei, seful Guvernului de la Kiev. ”Contraofensiva este alcatuita din multe operatiuni militare.…

- Armata ucraineana a recucerit opt așezari ocupate de forțele rusești invadatoare in sudul țarii in ultimele doua saptamani, a declarat, luni ministrul adjunct al apararii, Hanna Maliar, potrivit CNN.

- Forțele armate rusești au pierdut complet inițiativa in direcția Bakhmut, deși au inca suficiente mijloace de distrugere a incendiilor, transmite Vladimir Nazarenko, un luptator al batalionului Svoboda al Garzii Naționale ucrainene, relateaza Unian. Inaintarea Forțelor de Aparare ucrainene in acest…

- Armata ucraineana a revendicat duminica recucerirea unei localitati din sudul tarii, intr-un prim succes teritorial anuntat in cadrul asaltului impotriva pozitiilor ruse din aceasta parte a frontului, unde presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut ca au loc "actiuni de contraofensiva",…

- Razboi in Ucraina, ziua 451. Batalia intensa pentru Bahmut continua. Forțele ucrainene au preluat inițiativa pe campul de lupta si au avansat considerabil pe flancuri, o spun mai multi experti occidentali in razboi.

- Armata ucraineana bombardeaza orașul Nova Kahovka de pe malul stang al Niprului, in regiunea Herson, potrivit canalului oficial de Telegram al administrației orașului. Atacul apare la o zi dupa vizita anunțata in regiune a președintelui rus Vladimir Putin.„Nova Kahovka și așezarile din districtul…