Zelenski forțează mâna occidentului: `Acum este momentul să determinăm sfârșitul războiului` Președintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca Ucraina și susținatorii sai occidentali ar putea face „ireversibila" o infrangere a Rusiei in razboi inca din acest an și a mulțumit Germaniei pentru ca este un „prieten adevarat" in timpul unei vizite la Berlin, scrie Reuters. Zelenski a obținut un mare impuls militar in timpul vizitei sale, guvernul german anunțand sambata un ajutor militar de 2,7 miliarde de euro pentru Ucraina, cel mai mare pachet de acest fel de la invazia Rusiei din februarie anul trecut, conform Mediafax.

