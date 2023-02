Zelenski face marele anunț: 'Acum, în Ucraina se decide soarta ordinii mondiale' Presedintele Volodimir Zelenski le-a vorbit luni seara ucraienilor despre semnificatiile simbolice, dar si pragmatice ale vizitei istorice de care au avut parte in cursul zilei la Kiev - cea a presedintelui Joe Biden, subliniind, cu trei zile inainte de a se implini un an de la invazia rusa, ca victoria trebuie obtinuta in acest al doilea an al razboiului si ca miza nu este numai soarta tarii, ci intreaga ordine mondiala, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

