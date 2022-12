Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana afirma ca asezarile din estul regiunii Donetk si nord-estul regiunii Harkov au fost tinta unor atacuri intense ale rusilor, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Hersonul apartine Rusiei, afirma Kremlinul dupa vizita lui Zelenski in oras. Kremlinul reitereaza luni ca orasul ucrainean herson apartine Rusiei, o reactie in urma vizitei in acest oras din sudul Ucrainei a presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, la cateva zile dupa retragerea trupelor ruse…

- Armata rusa a lovit linia frontului din Herson. Atacul ar fi fost comis cu rachete "Grads" și artilerie grea, a informat poliția din regiune, transmite publicația Ukrinform. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Primarul interimar din Zaporojie, Anatoli Kurtiev, a raportat ca invadatorii ruși au lansat un atac cu rachete asupra orasului, in noaptea de sambata spre duminica, lovind o zona rezidențiala, scrie RBC, conform Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, joi, ca armata ucraineana intentioneaza sa intensifice operatiunile de eliberare a regiunii Herson, unul dintre teritoriile anexate recent in mod unilateral de Rusia, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Armata rusa a anuntat ca a distrus un depozit in care se aflau 100.000 de tone de carburant destinat aviatiei ucrainene, o serie de depozite de munitie si un rezervor de petrol cu carburant diesel destinat vehiculelor militare ucrainene, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca rușii mint atunci cand spun ca atacurile teroriste din Ucraina impiedica inaintarea forțelor Kievului, pentru ca armata ucraineana demonstreaza contrariul, scrie RBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a promulgat, vineri, legea privind inregistrarea voluntara a femeilor in armata, adoptata de Rada Suprema pe 7 octombrie, transmite RBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…