Zelenski face apel pentru IZOLAREA completă a Rusiei și recunoașterea ca „stat sponsor al terorismului” „De ce Rusia poate duce un razboi atat de crud și cinic? Exista un singur motiv – presiunea insuficienta asupra Rusiei. Raspunsul la teroarea acestui stat este insuficient”, a declarat Zelenski in mesajul sau zilnic, potrivit CNN .„Un raspuns a fost sa creasca ajutorul acordat Ucrainei și mai ales sa accelereze furnizarea de sisteme de aparare aeriana”, a mai spus Zelenski.„Nu exista inca o recunoaștere oficiala a Rusiei ca stat sponsor al terorismului. Cetațenii statului terorist pot inca sa mearga in Europa sa se odihneasca și sa mearga la cumparaturi, pot primi vize europene și nimeni nu știe… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

