- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, la finalul convorbirilor sale de la București cu președintele Volodimir Zelenski, ca din acest moment Romania și Ucraina iși ridica relațiile bilaterale la nivelul unui Parteneriat Strategic. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, la data de 10 octombrie…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, dupa discuția cu Volodimir Zelenski de la Cotroceni, ca el și omologul sau ucrainean au decis sa demareze „procesul pentru a ridica relația dintre Romania și Ucraina la nivel de Parteneriat Strategic”. „Ma bucur sa il primesc…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni pe omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Cei doi șefi de stat au semnat ridicarea relației dintre cele doua țari la nivel de parteneriat strategic. Romania și Ucraina…

