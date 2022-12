Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat, joi seara, ca organizatiile religioase care au legaturi cu Rusia vor fi scoase in afara legii in Ucraina, iar oficialii din domeniul securitatii nationale isi vor intensifica activitatea de „contracarare a activitatilor subversive ale serviciilor speciale rusesti in spatiul religios din Ucraina” „Consiliul pentru Securitate Nationala si Aparare a insarcinat Guvernul sa prezinte Verhovna Rada (parlamentul ucrainean – n.r.) un proiect de lege privind imposibilitatea organizatiilor religioase afiliate la centrele de influenta din Federatia Rusa de a functiona…