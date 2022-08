Zelenski: Economia Ucrainei „este în comă”; primul vapor cu cereale pentru export nu înseamă „nimic” Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a atras miercuri atentia ca primul transport de cereale ucrainene destinate exportului dupa acordul ce a permis ridicarea blocadei ruse in Marea Neagra are doar o valoare simbolica si ca Ucraina trebuie sa exporte mult mai mult pentru a-si ajuta economia grav afectata de razboiul cu Rusia, relateaza Reuters. ”Cu putin timp in urma, gratie ONU si in parteneriat cu Turcia, am expediat prima nava cu cereale, dar in continuare aceasta nu inseamna nimic. Speram insa ca este o tendinta care va continua”, a spus Zelenski intr-un discurs prin legatura video adresat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

