Stiri pe aceeasi tema

Rusia a afirmat ca faptul ca Ucraina va primi rachete Patriot de la Statele Unite, anuntat in timpul vizitei presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, la Washington, nu va ajuta la rezolvarea conflictului sau sa impiedice Moscova sa isi atinga obiectivele, potrivit Reuters, citat de news.ro.

Kremlinul a declarat joi ca vizita presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski in Statele Unite nu arata "dorinta de a asculta Rusia" si a acuzat Washingtonul duce de facto un "razboi indirect" impotriva Moscovei in Ucraina, relateaza AFP, conform news.ro.

Statele Unite ale Americii și țarile G7 susțin planul de pace prezentat de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski - potrivit ambasadorului american la Kiev, Bridget Brink, relateaza Rador.

In trei baze aeriene rusesti au fost loc explozii incepand de luni, iar Kremlinul spune ca ar fi vorba despre atacuri ucrainene cu drone si promite sa se razbune, in timp ce Statele Unite reamintesc ca nu sunt de acord ca Ucraina sa atace tinte de pe teritoriul Rusiei, relateaza "Le Figaro"

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat Decretul nr.760 privind crearea administrațiilor militare in regiunea Herson. Decizia sa vine dupa anunțul ca Rusia iși retrage trupele militare din zona.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a numit pe Serghei Popka in funcția de șef al administrației militare a orașului Kiev. Anterior, acest post a fost ocupat de Mikola Jirnov, transmite RBC-Ucraina, care citeaza serviciul de presa al biroului președintelui.

Premierul italian in exercitiu Mario Draghi i-a dat asigurari joi presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca Italia "nu va recunoaste rezultatul referendumurilor" organizate de catre Moscova in teritorii ocupate de rusi in Ucraina, relateaza AFP.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca Statele Unite ale Americii acorda cate 1,5 miliarde de dolari lunar pentru a sprijini bugetul ucrainean, scrie TASS, potrivit Rador.