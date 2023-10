Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi (5 octombrie), in Spania, ca principala sarcina, la intalnirile cu liderii europeni, din cadrul Summit-ului Comunitații Politice Europene, este pastrarea unitații in Europa, potrivit Reuters. Zelenski se afla in orașul spaniol Granada, pentru un forum, pentru a discuta despre cooperarea dintre peste 40 de țari care s-au reunit, dupa […]