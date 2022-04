Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, ar fi dorit sa faca o vizita in Ucraina, iar faptul ca nu a fost primit acolo este 'deranjant', a afirmat, miercuri, cancelarul Olaf Scholz la postul public de radio RBB, mentionand ca, in ce il priveste, nu are planuri imediate de a se deplasa la Kiev,…

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți ca a vorbit cu Papa Francisc și ca ar saluta rolul de mediator al Sfantului Scaun in relația cu Rusia, conform Reuters. Papa Francisc a criticat Rusia și a calificat conflictul din Ucraina drept un "masacru fara sens".

Presedintele american Joe Biden a indemnat luni companiile din sectorul privat sa se protejeze in fata unor eventuale atacuri informatice intreprinse de Rusia ca raspuns la sanctiunile occidentale impuse impotriva Moscovei pentru ofensiva sa in Ucraina, informeaza AFP si Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este convins ca daca țara sa ar fi fost admisa mai devreme in alianța Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), atunci Rusia nu ar fi invadat Ucraina.

Presedintele rus Vladimir Putin a trimis pana in prezent in Ucraina aproape 100% din cei peste 150.000 de soldati pe care i-a mobilizat in afara tarii inainte de invazie, a declarat un inalt oficial american al Apararii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Propunerea Moscovei ca plecarea cetatenilor ucraineni din orasele asediate de fortele ruse sa se faca prin culoare umanitare cu conditia ca acestia sa ajunga in Rusia sau in Belarus este "complet imorala", a comunicat luni un purtator de cuvant al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, citat…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni noi sanctiuni internationale impotriva Rusiei din cauza invaziei sale din Ucraina, propunand un boicot asupra petrolului si a altor produse rusesti si oprirea exporturilor spre Rusia, relateaza Reuters, conform AGERPRES.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, marti, ca Rusia trebuie sa opreasca bombardarea oraselor din Ucraina inainte de a putea incepe discutii semnificative despre un armistitiu, in contextul in care prima runda de negocieri din aceasta saptamana nu a dus decat la foarte putine progrese,…